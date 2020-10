Desireè Quagliarella: la giovane è morta travolta dalla furia dell'acqua

Per lei non c'è stato nulla da fare. Una 26enne, Desireè Quagliarella, è morta ad Albanella, nel Salernitano, dopo che la sua auto è stata travolta dall'acqua del torrente Malnome in piena a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la zona nelle scorse ore.

Desireè Quagliarella, il corpo senza vita trovato a tarda sera

Desireè Quagliarella era originaria di Stio Cilento. Il cadavere della giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco all'esterno della vettura. Ad esondare e a travolgere l'auto della 26enne è stato il torrente Malnome. La giovane si trovava in macchina con il cognato quando il corso d'acqua, a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha invaso la carreggiata, travolgendo la vettura e trascinandola lontano.

Il cognato è riuscito a salvarsi aggrappandosi al ramo di un albero. La giovane, invece, è rimasta sorpresa ed è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita solo a tarda sera nella frazione Piano del Carpine. Per ore si è sperato di trovare viva la ragazza, e le operazioni di soccorso, frenetiche, hanno visto impegnati i vigili del fuoco, insieme con i carabinieri della compagnia di Agropoli, la polizia locale e la protezione civile. Anche diversi cittadini si sono uniti ai soccorritori.

Il sindaco di Albanella, Rosolino Bagini, ha seguito da vicino le ricerche: "Un'invasione di acqua, il livello è salito tanto e in modo così rapido da andare al di sopra dei ponti. Tutto il territorio è stato colpito da danni non indifferenti, diversi alberi sono stati abbattuti e alcuni costoni sono franati. E' una tragedia immane".