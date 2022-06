Detenuti danno fuoco al carcere

Ore difficili nel penitenziario. Un gruppo di detenuti della casa circondariale di Cremona ha appiccato il fuoco nelle celle, pare per protestare a causa della mancata somministrazione di uno psicofarmaco.

Le fiamme si sono propagate coinvolgendo due sezioni detentive su due piani del fabbricato, il secondo e il terzo, rendendo necessaria l'evacuazione di circa 80 persone. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per domare l'incendio e mettere la zona interessata dalle fiamme in sicurezza.