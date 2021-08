Due detenuti evasi dal carcere: sono quattro in un anno

Dalla Cgil chiedono le dimissioni del direttore, mentre arriva anche del Sarap per cui "il persona non opera in condizioni di sicurezza"

Doppia evasione dal carcere. Si tratta di due cittadini di nazionalità rumena di 23 e 25 anni che sono riusciti a scavalcare le recinzioni del carcere dove erano reclusi e ora è caccia agli uomini. Il fatto è avvenuto stamattina a Pescara.

Subito sono scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine con l'elicottero e le pattuglie della polizia, dei carabinieri e della polizia penitenziaria. Da agosto dello scorso anno salgono a 4 i detenuti evasi dal carcere pescarese, l'ultimo lo scorso giugno. Una situazione che riporta d'attualità la scarsa sicurezza della casa circondariale San Donato.

Come riporta anche IlPescara, dopo questo nuovo grave episodio va giù duro Giuseppe Merola, coordinatore regionale Fp Cgil Abruzzo/Molise che chiede l'allontanamento immediato sia del direttore del carcere che della responsabile della polizia penitenziaria.

Sul fatto interviene anche il segretario nazionale Sarap della Penitenziaria Esposito Roberto per cui “il personale non opera in condizioni di sicurezza, ciò costituisce un’inaccettabile minaccia per l’incolumità dei lavoratori e per la sicurezza sociale, considerata la facilità con cui si evade dagli istituti Penitenziari oggi. Il Sarap chiede assunzioni di personale per poter tornare a svolgere i propri compiti istituzionali ai livelli massimi di sicurezza”.

La polizia ha diffuso le foto dei due evasi.