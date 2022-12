Un altro detenuto beffa la polizia ed evade, era in ospedale per un controllo

Dopo l'episodio di Milano, dove sette ragazzi sono evasi dal carcere Beccaria, un altro detenuto è riuscito a eludere la sorveglianza ed evadere. È accaduto a Caserta. Un 43enne di origine serba era stato tradotto dal carcere all'ospedale per alcune visite e ha fatto perdere le proprie tracce. La polizia lo ha individuato e arrestato poco dopo.

Il detenuto sta scontando una condanna a 20 anni per vari reati contro il patrimonio. Quando si è trovato in ospedale è fuggito. Più pattuglie sono state impegnate nelle ricerche fino a quando è stato notato, con una vistosa mascherina sul volto, mentre cercava di nascondersi dietro le siepi dei giardini antistanti la stazione ferroviaria e dei bus di Caserta, a poche centinaia di metri dalla Reggia Vanvitelliana. Una volta scoperto ha tentato la fuga in direzione del monumento ma è stato bloccato e ammanettato. Adesso deve rispondere di eì evasione e resistenza a pubblico ufficiale.