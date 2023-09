Un detenuto è fuggito dal carcere grazie all'aiuto di un drone

Un detenuto, originario dell'Albania, di 40 anni, con una lunga pena da scontare, è evaso nella notte tra il 24 e il 25 settembre dal carcere di Teramo. L'uomo è tuttora ricercato in tutto l'Abruzzo. Si sospetta che la sua fuga sia stata favorita da un drone esterno che avrebbe consegnato al detenuto gli strumenti utili per fuggire. "Si sospetta l’aiuto di un drone per la consegna di strumenti utili con i quali in detenuto albanese ha effettuato l’evasione in nottata dal carcere di Teramo. La scoperta della fuga è avvenuta solo questa mattina", 25 settembre, riferisce Gino Ciampa della Fp Cgil polizia penitenziaria per l’Abruzzo.

"In questo momento sono al vaglio le registrazioni di tutte le telecamere del penitenziario di Teramo per cercare di comprendere l’esatta dinamica dell’evasione messa in atto dal detenuto albanese – dice ancora Ciampa - ristretto per reati comuni, che questa notte è evaso dal penitenziario. Dalle prime analisi, potrebbe essere stata fondamentale la consegna di strumenti con un drone".

"Se fosse confermata la versione che vede l’utilizzo di un drone per l’evasione di questa notte – aggiunge Mirko Manna del direttivo nazionale della Fp Cgil polizia penitenziaria - ci troveremmo di fronte ancora una volta alla prova evidente del ritardo tecnologico con cui la polizia penitenziaria è costretta a lavorare per garantire la sicurezza delle carceri italiane. Il mix devastante di carenza di personale e mancato adeguamento delle tecnologie, sta creando un confronto impari tra chi ha commesso reati e la polizia penitenziaria che ha il compito di garantire l'espiazione delle pene più gravi nelle carceri".

"Il ritardo - conclude Manna - non è solo tecnologico, ma anche di attenzioni da parte del Governo che continua a propagandare miglioramenti citando l’acquisto per la polizia penitenziaria di manganelli, scudi e guanti antitaglio, mentre armi, droga e strumenti per evasioni arrivano con i droni".