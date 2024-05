Ergastolano in semilibertà aggredisce la compagna con l'acido e la accoltella

Prima l'acido per sfregiarla, poi la coltellata per ferirla. Una donna di 54 anni è stata vittima di una brutale aggressione nella serata del 6 maggio a Sorbolo Mezzani (Parma). Secondo quanto ricostruito a scagliarsi contro di lei è stato il compagno: un 61enne, detenuto condannato all'ergastolo ma in regime di semilibertà.

L'uomo, secondo quanto reso noto, è recluso da alcuni anni nel carcere di Parma per un cumulo di pene per reati contro la persona commessi alcuni decenni fa. Recentemente è stato ammesso al regime della semilibertà con possibilità di uscire per lavorare e incontrare la famiglia, ha però l'obbligo di rientrare e dormire in carcere. Anche ieri il 61enne ha passato la mattinata al lavoro in un'azienda del territorio, poi ha cenato con la compagna e figlia. L'uomo avrebbe però litigato con la compagna, avrebbe preso una bottiglia di acido per svuotarla in testa alla donna, colpita inoltre con un fendente al fianco. Poi la fuga in auto. È stato fermato ad Arezzo, a 300 chilometri di distanza, da carabinieri e polizia stradale. Risponde di evasione e tentato omicidio aggravato e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. La donna, soccorsa dai passanti, non sarebbe in pericolo di vita.