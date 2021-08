Multa di 400 euro al giocoliere artista di strada: "Pubblico assembrato e senza mascherine"

Una vicenda per certi versi quasi surreale, ma le norme sono chiare. Un artista di strada, maestro di giocoleria, stava allietando la serata di alcuni turisti e passanti a Diano Marina (Imperia), quando si è ritrovato tra le mani uno sgradito verbale da 400 euro. Il 35enne, di Catania, è stato sanzionato dalla polizia locale. La sua abilità aveva attirato decine di persone interessate a vedere il suo show, molte senza mascherina, riunite a semicerchio.

Ragionevolmente era impossibile chiedere al giovane di verificare l'eventuale possesso del Green Pass o altro: gli agenti hanno raggiunto l’assembramento chiedendo al 35enne di interrompere lo spettacolo. A quel punto lui ha detto no e ha richiamato col microfono l'attenzione della folla. Qualche attimo di incredulità da parte del pubblico, poi via alla multa per il mancato rispetto della normativa sanitaria per l'artista di strada.