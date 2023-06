Violento frontale tra due auto: morto ragazzo di 19 anni

Drammatico incidente stradale a Buriasco, in provincia di Torino. Nella serata di ieri, domenica 4 giugno, un ragazzo di 19 anni, Diego Genre, ha perso la vita in un drammatico schianto frontale avvenuto sulla provinciale 129, all'altezza del bivio per regione Priotti. La Fiat Panda guidata dal 19enne originario di Vigone si è scontrata con una seconda vettura, una Mini Cooper: troppo violento l'impatto, il giovane è morto sul colpo. Per lui tutti i soccorsi, compreso quello dei sanitari dell'elicottero che è atterrato, si sono rivelati inutili.

Sulla Mini Cooper, invece, viaggiavano un 39enne italiano di Pinerolo e la sua convivente, italiana di 36 anni. Il primo, in condizioni pù serie, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino. La seconda, meno grave, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Pinerolo. I rilievi sull'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri, che indagano sulla dinamica precisa dell'accaduto. La strada è rimasta bloccata per tutta la sera per consentire i soccorsi, la rimozione della salma e quella dei veicoli. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per estrarre la coppia rimasta incastrata nella Mini Cooper.