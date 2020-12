Travolto da un'onda anomala, 33enne muore risucchiato dal mare

Un 33enne di Anghiari, Diego Nicchi, è morto martedì scorso a Tenerife, isola dell'arcipelago delle Canarie, dove era in vacanza. A dare la notizia su Facebook della morte del 33enne è stato il padre, che si trovava con il figlio e altri amici nell'isola spagnola al largo della costa occidentale dell'Africa.

Secondo quanto ricostruito, Diego Nicchi stava passeggiando con gli amici lungo un pontile quando è stato risucchiato da un'onda anomala.

Immediata l'allerta, per le ricerche si è alzato in volo anche l'elicottero della guardia costiera dell'isola. Il corpo del giovane, trascinato dalla risacca, è stato ritrovato dai soccorritori sugli scogli. Inutili i tentativi di rianimazione. Un amico di 47 anni, che faceva parte del gruppo, è riuscito a salvarsi, riportando però la frattura di una gamba.

Diego si era trasferito da tempo a Miercurea Ciuc, in Romania, per gestire insieme al padre un'azienda che commercializza funghi e tartufi. La notizia ha colpito come non mai la Valtiberina dove il ragazzo è cresciuto. Nelle ultime ore i familiari, tra cui la madre, sono partiti alla volta di Tenerife per riportare Diego a casa, per un ultimo saluto.