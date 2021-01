Diego Vono: il padre di 4 figli morto sotto tonnellate di sabbia e ghiaia

Gravissimo incidente sul lavoro alla cava degli Eredi Ventura a Virle Treponti, frazione di Rezzato. I soccorsi sono stati immediati ma non c'è stato nulla da fare

Una morte atroce, un dolore immenso per i suoi cari e per tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Rezzato (Brescia) piange il 44enne Diego Vono, morto in un incidente sul lavoro alla cava Eredi Ventura. Lascia la moglie Michela e i suoi quattro amatissimi figli: i piccoli Elia e Jacopo, gli adolescenti Samuel e Andrea.

Diego Vono muore a 44 anni: tragico incidente sul lavoro nel Bresciano

Vono è rimasto soffocato da tonnellate e tonnellate di sabbia e ghiaia. Da tempo l'operaio lavorava come addetto all'escavatore, era molto esperto. L'incidente nel tardo pomeriggio di lunedì, quasi a fine turno alla cava degli Eredi Ventura a Virle Treponti, frazione di Rezzato. L'allarme è scattato poco dopo le 17, lanciato dai colleghi che a distanza hanno assistito attoniti alla scena. Vono stava movimentando l'escavatore quando improvvisamente è stato travolto da una frana di sabbia e ghiaia, che ha sommerso il macchinario.

Immediati i soccorsi. Sul posto, oltre all'automedica e a un'ambulanza del Cosp di Mazzano, anche i Vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno scavato e liberato il povero Vono. Gli accertamenti medico-legali hanno confermato la morte per soffocamento. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Rezzato, oltre che ai tecnici della sicurezza sul lavoro di Ats. Era un autista esperto, conosceva il posto e lavorava da quasi vent'anni per la stessa azienda. Sotto shock i colleghi, i titolari, tutti i conoscenti. La famiglia Vono è molto conosciuta a Rezzato, e soprattutto a Virle: Diego e famiglia si erano da poco trasferiti in una nuova casa.

L'amministrazione comunale si unisce oggi al cordoglio dei familiari: “Una terribile notizia. Siamo profondamente colpiti e addolorati per la perdita di Diego, avvenuta in modo così drammatico. L'amministrazione si unisce al dolore della moglie, dei figli e dei familiari, portando loro tutta la propria vicinanza in questo tragico momento”. Un grande lavoratore, sempre disponibile a dare una mano e a portare aiuto. Oggi è il giorno del dolore.