Difende la sua ragazza: viene pestato 3 volte in 3 giorni (e finisce in ospedale)

È stato pestato tre volte in tre giorni solo per aver difeso la sua ragazza da un gruppetto di bulli. I presunti responsabili delle reiterate aggressioni sono stati identificati dai carabinieri: si tratta di tre adulti, di cui uno già conosciuto alle forze dell'ordine.

Tutto è successo a Soresina, piccolo paese del Cremonese. La vittima è un giovane che abiterebbe in paese: come riferito da lui stesso ai militari, sarebbe stato aggredito la prima volta all'uscita da un locale, quando avrebbe cercato di difendere la fidanzata dalle angherie dei tre uomini.

Quella sera sarebbe stato preso a pugni e ferito al volto: poi nuovamente picchiato anche il giorno successivo e quello dopo ancora, a seguito di altri due incontri casuali. La vittima sarebbe stata aggredita una seconda volta all'esterno di un altro locale: colpito stavolta anche con una bottiglia, oltre che da calci e pugni. L'ultimo episodio solo pochi giorni fa, ancora a Soresina: colpito da uno dei tre aggressori e pure minacciato di morte. L'uomo è finito in ospedale con la mascella fratturata, lesioni a una mano e ferite al volto. I tre aggressori sono stati invece denunciati in stato di libertà per lesioni aggravate in concorso.