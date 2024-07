Dimentica di mettere il freno a mano, l'auto finisce dentro casa del vicino

L'auto parcheggiata lungo un pendio che inizia a muoversi, prendendo sempre più velocità, fino allo schianto rovinoso contro un'abitazione. È successo nella mattina di ieri, giovedì 4 luglio, a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un veicolo che si era schiantato contro la finestra di una casa in Via san Sebastiano. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito nell'incidente

Il proprietario dell'auto non aveva inserito il freno a mano al momento di abbandonare la vettura che, lasciata probabilmente in folle, ha percorso diversi metri in discesa prima di sfondare la finestra dell'abitazione del vicino di casa. I vigili del fuoco accorsi da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto, conficcata con il muso all'interno della finestra, e l'abitazione stessa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, mentre per rimuovere il mezzo è stato necessario il carro attrezzi.