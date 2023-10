Il dipendente comunale che lancia una palla di fuoco dall'auto

Ha lanciato una palla infuocata dalla sua auto in corsa per provocare un incendio che, se non fosse stato arginato in tempo, avrebbe potuto provocare una strage. Un dipendente comunale di Librizzi, in provincia di Messina, è finito in manette dopo essere stato incastrato dalle immagini dai video e dalle foto trappola che alcuni volontari del servizio antincendio avevano acquistato a proprie spese per scoprire i piromani. L'uomo, accusato di avere appiccato lo scorso 17 settembre un incendio nei pressi della strada provinciale San Piero Patti (Messina), è finito agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Le fiamme, senza l'intervento dei primi soccorritori avrebbe rischiato di propagarsi alle aree boschive, alla macchia mediterranea della zona e alle abitazioni. Le immagini mostrano una Bmw nera dalla quale l'uomo avrebbe lanciato un innesco, una piccola palla infuocata. Il dipendente comunale arrestato aveva le mansioni di addetto all’acquedotto e operaio manutentore, su di lui il giudice ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza.

Come sottolineato dal gip di Patti nella sua ordinanza, le fiamme innescate dal dipendente comunale "piromane" potevano provocare conseguenze tragiche: "Un incendio di estrema gravità e, al pari di numerosi altri appiccati nella stessa zona nei giorni immediatamente precedenti (giorni 31 luglio, 2 agosto e 29 agosto), si dimostrava di chiara origine dolosa. Senza il tempestivo e provvidenziale intervento dei primi soccorritori, le fiamme avrebbero potuto propagarsi irrefrenabilmente, in modo incontrollato e con elevata potenza distruttrice, alle circostanti aree boschive, alle aree cespugliate, alla vegetazione di macchia mediterranea e alle abitazioni presenti sui luoghi. L’intensità delle fiamme, l’elevata inclinazione del pendio in cui si è sviluppato l’incendio e la fitta vegetazione esposta al fronte del fuoco avrebbero potuto determinare il veloce e potenzialmente devastante avanzamento delle fiamme. Il massiccio dispiegamento di mezzi e uomini che si è reso necessario per domare l’avanzare delle fiamme (2 autobotti, tre volanti, 7 membri del Corpo Forestale, l’autobotte comunale e numerosi volontari) è la conferma della capacità offensiva delle fiamme sprigionatesi ed è indicativo della potenza distruttrice che avrebbe assunto il fronte di fuoco nel suo incontrollato propagarsi. Il "chirurgico" posizionamento dell’innesco alle pendici di una collina, ai piedi di una scarpata a elevata pendenza, a ridosso di una sede stradale circondata da vegetazione facilmente combustibile avrebbe potuto determinare il propagarsi delle fiamme ad alta velocità anche a causa del cosiddetto effetto camino".

Inequivocabili le immagini registrate dalle "trappole". I filmati mostrano l'auto con a bordo il dipendente comunale che, alle 18:43 del 17 settembre, lancia dal finestrino una piccola palla incendiata, diretta verso la vegetazione. Una volta arrivato nella zona boschiva, le fiamme hanno iniziato a propagarsi pericolosamente. Il gip ha applicato nei confronti indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, con applicazione del braccialetto elettronico: l'accusa è di incendio boschivo.

