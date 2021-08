Ragazzo disabile trovato morto in casa, fermata la madre: "Lo ha lasciato per ore sotto il sole"

La donna è accusata per il momento di abbandono di minore. L’adolescente era affetto da tetraparesi spastica e ritardo mentale e non era in grado di muoversi autonomamente e di provvedere a se stesso

La Procura di Caltagirone ha disposto il fermo di una donna di 45 anni accusata di aver abbandonato per diverse ore sotto il sole il figlio 14enne, affetto da tetraparesi spastica e ritardo mentale grave e non in grado di provvedere a se stesso. Il ragazzo è stato trovato senza vita in casa a Grammichele (Catania) dai carabinieri.

Il decesso sarebbe avvenuto tra il 14 e il 15 agosto, per cause ancora da accertare: la madre ha tenuto sul letto di casa il cadavere per 36 ore. La donna, disoccupata, aveva la custodia esclusiva del 14enne, "persona incapace di provvedere a se stessa per malattia di mente e di corpo", particolare che la Procura di Caltagirone le contesta come aggravante.

Disabile trovato morto in casa a Grammichele (Catania): fermata la madre

Secondo gli inquirenti, la 45enne avrebbe lasciato il figlio "all'esposizione prolungata ai raggi solari per un notevole lasso di tempo", tanto da cagionarne il decesso e avrebbe cercato di nascondere l'accaduto tendendo il corpo in casa con i climatizzatori sempre accesi.

Le indagini svolte dai carabinieri sotto il coordinamento della Procura calatina, hanno fatto emergere un gravissimo quadro indiziario nei confronti della 45enne, desunto da diversi fattori. La donna avrebbe fornito versioni dei fatti contrastanti, a partire dalla chiamata al 112, e rese poi nel corso del sopralluogo degli investigatori. Avrebbe tentato inoltre più volte di fuggire, in quanto consapevole dei rischi a cui era esposta. La donna ha già alle spalle un precedente per abbandono di minori sempre a danno del figlio in concorso con il padre del 14enne, deceduto tempo fa. L'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale evidenzia chiaramente una prolungata esposizione esterna del ragazzo, verosimilmente all'azione dei raggi solari, inconciliabile con la sede di ritrovamento della salma. Tutto questo far presupporre che il decesso sia da collocare almeno 36 ore prima dell’arrivo dei militari nella sua abitazione di Grammichele.