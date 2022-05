Baby gang picchia e insulta un disabile, poi posta il video sui social

La sua "colpa" è quella di essere vulnerabile e avere un diverso colore della pelle. Un uomo di 29 anni del Gambia, disabile, è stato vittima di una violenta aggressione mentre si trovava in un parco pubblico della Versilia. E' stato malmenato con calci, pugni e ombrellate. A infierire su di lui sarebbe stata una baby gang, La procura minorile di Firenze ha aperto un'indagine e sei giovani sono stati denunciati.

Si tratta di cinque minorenni e un maggiorenne, ritenuti responsabili dei reati di lesione personale aggravata in concorso, aggravati "dall?aver agito per motivi abietti consistiti nella volontà di imporsi ai danni di un soggetto portatore di disabilità e con motivazioni di odio razziale ovvero di discriminazione violenta nei confronti di un soggetto vulnerabile". I sei sono accusati anche di diffamazione in concorso. Avrebbero ripreso l?aggressione di gruppo, divulgando poi le immagini sui social.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno sequestrato gli indumenti che sarebbero stati indossati dal branco durante l?aggressione, i cellulari, alcuni grammi di hashish e marijuana, una mazza da baseball e alcuni manoscritti inneggianti alla violenza e contro i carabinieri.