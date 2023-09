Schiaffi e minacce ai disabili che dovevano curare: nella palestra orrori e abusi

Schiaffi, calci e spintoni, minacce e insulti. La vita per i disabili ospiti di un centro socio-riabilitativo residenziale nel Bolognese era un incubo. A salvarli sono stati i carabinieri, che con le telecamere nascoste hanno accertato le violenze e sono scattate dodici ordinanze di interdizione dall'esercizio della professione per altrettanti operatori socio sanitari (Oss). Sono indagati per maltrattamenti e lesioni personali.

Ad allertare i carabinieri è stata una segnalazione telefonica. Si diceva di un disabile ripetutamente schiaffeggiato da una donna che lo spingeva su una sedia a rotelle. I militari dell'Arma hanno acquisito una ripresa video fatta col cellulare dalla testimone. Così è scattata la denuncia per l'Oss. Dalle indagini è emerso che non si trattava di un caso isolato. Ulteriori accertamenti sono stati condotti con gli uomini del Nas (nucleo antisofisticazioni) anche grazie a intercettazioni e riprese video-ambientali all'interno della struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Nas spiegano che sono così emerse "molteplici condotte, ai danni degli ospiti della struttura, da parte di 12 operatori socio sanitari, lesive in vari modi dell'integrità fisica (mediante percosse, schiaffi, calci e spintoni) e psichica (arrivando a intimorire gli ospiti fingendo chiamate al 118 con la minaccia di 'una puntura' o di esser portati e lasciati in 'palestra')".

Come si legge su BolognaToday, secondo l'accusa gli operatori davano anche schiaffi in testa agli ospiti, li insultavano e li minacciavano di lasciarli fuori al freddo o dentro la palestra, che è praticamente in stato di abbandono. Altre volte, inoltre, si rifiutavano di accompagnarli in bagno.

Continua a leggere su Today.it...