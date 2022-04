Discoteca abusiva nel sotterraneo di un bar: dentro 400 ragazzini (senza mascherina)

Musica, alcol, luci, divanetti. Una discoteca in tutto e per tutto, allestita nel magazzino sotterraneo di un bar di Seregno, nella provincia di Monza e della Brianza. Intorno alle 23 al suo interno vi erano almeno 400 minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che avevano pagato 10 euro per l'ingresso, come dichiarato alla polizia e ai carabinieri che hanno scoperto la discoteca abusiva. I militari dell'Arma e gli agenti sono arrivati davanti a quel locale sabato sera mentre erano impegnati in un servizio coordinato a Seregno. I controlli - che hanno visto impegnate 22 persone in divisa tra carabinieri e operatori della Locale insieme al nucleo dei carabinieri cinofili, si sono concentrati nelle aree della movida e nei locali del centro. E proprio qui, in uno dei bar tra la stazione ferroviaria e Piazza Roma, hanno notato un guppo di adolescenti che affollava il locale. E i ragazzini non si trattenevano nel bar ma scendevano da una piccola scala di servizio larga nemmeno un metro. E da quelle scale sono subito passati anche i carabinieri.

La discoteca abusiva nel sotterraneo del bar

In quello che doveva essere un magazzino sotterraneo hanno trovato una "vera e propria discoteca abusiva attrezzata di tutto punto con divanetti, tavolini, privé, luci stroboscopiche e musica ad alto volume" si legge nella nota diffusa dal comando provinciale dei carabinieri di Monza. E qui, stipati e senza mascherina, c'erano oltre 400 giovani. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale - che avevano già ricevuto in passato alcune segnalazioni - e i ragazzi sono stati indirizzati verso l’uscita. "Su un totale stimato di oltre 400 presenti, per permettere il deflusso in sicurezza, è stato possibile identificare solo 242 dei presenti, la maggior parte con un’età compresa tra i 14 e i 16 anni. La calca di ragazzi era tale addirittura da non permettere l’impiego dei cani antidroga" specificano dal comando dell'Arma.

Bar sequestrato e denuncia per il titolare

La polizia locale ha posto il bar sotto sequestro penale e il titolare, un cittadino desiano con alcuni precedenti, è stato denunciato. Dovrà rispondere dei reati di abuso edilizio, apertura abusiva di luoghi di intrattenimento, lavoro nero, somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.Qualcuno avrebbe provato a chiedere indietro i dieci euro che sarebbero stati pagati per accedere alla festa. Oltre alla mancanza di autorizzazioni, sono state rilevate delle problematiche legate alla sicurezza dei luoghi in quanto, in caso di incendio, l'unica via di uscita sarebbe stata quella strettisstima scala. Nella sala è stata constatata anche la somministrazione di alcol ai minori e le sanzioni per il locale hanno riguardato anche la presenza di cinque lavoratori in nero. Tra le multe anche le sanzioni per le violazioni della normativa anti-contagio, tra cui l’assenza totale di mascherine.