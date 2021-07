La discoteca con mille persone a ballare senza mascherina: arriva la maxi multa

Chiusa per cinque giorni la discoteca Azhar di corso Moncalieri 302 a Torino a partire da ieri, domenica 4 luglio 2021. Gli agenti del reparto polizia commerciale della polizia locale, intervenuti intorno all'1.30, vi hanno trovato circa mille persone, quasi tutte senza mascherina, in piedi nel cortile, senza che venissero rispettate le distanze di sicurezza.

Come spiega Torinotoday altri giovani erano fuori in attesa di entrare. Il personale che serviva ai tavoli, inoltre, è stato trovato sprovvisto di mascherine. Per questa ragione il titolare è stato multato e per il locale è scattato lo stop.