Esce in mare per pescare e non rientra: uomo disperso in mare

È uscito per pescare a bordo di un piccolo barchino, ma non è tornato indietro. Al largo di Rimini sono in corso le ricerche di un uomo di 83 anni scomparso in mare domenica sera dopo essersi allontanato dalla costa su un "moscone", una sorta di pattino utilizzato per le battute di pesca. Nella prima mattinata di lunedì sono uscite in mare le motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza. A coadiuvare i soccorsi ci sono anche i vigili del fuoco con un elicottero e una squadra di sommozzatori. Secondo quanto emerso lo scafo sarebbe stato trovato ribaltato nello specchio di mare davanti al bagno 74 ma dell'anziano non sembra esserci traccia. Le ricerche proseguono.