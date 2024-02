Bombe artigianali nascoste nei distributori di sigarette

Paura a Catania, dove una bomba artigianale è stata fatta esplodere all'interno di un distributore automatico di tabacchi nella notte tra il 14 e il 15 febbraio. Lo scoppio in via Vincenzo Giuffrida, dove è intervenuta la polizia con gli artificieri. Un secondo ordigno, inesploso, è stato trovato nel secondo distributore dello stesso punto vendita.

La bomba è stata rimossa e la zona messa in sicurezza. Gli artificieri hanno provveduto alla distruzione dell'esplosivo. Le indagini sono in corso per identificare gli autori.

"In zona è il terzo tentativo di furto a un distributore di sigarette. Servono più sicurezza e controlli", dice il titolare della rivendita di tabacchi citato da CataniaToday. "Il fatto che non sia il primo caso negli ultimi tempi - continua - fa pensare che la matrice di questi assalti sia la stessa. Sicuramente non pensiamo sia un atto intimidatorio, perché come risulta dalle immagini delle telecamere, chi ha assaltato il distributore aveva con sé un sacco per portare via il bottino". Poi l'appello per intervenire e bloccare una escalation: "Sono necessari più controlli in prossimità di attività come la nostra. Chiediamo più sicurezza. Il proliferare di queste rapine potrebbe essere anche riconducibile al venir meno dei sussidi statali. L'emergenza sociale cresce e questi sono i risultati. Ripeto, ultimamente sono tanti i casi di tentate rapine, a distributori di sigarette e stazioni di servizio. Per portare via pochi pacchetti di sigarette, i malviventi hanno danneggiato l'apparecchiatura da 30mila euro".

