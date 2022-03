Prezzi più alti di quelli dichiarati: scoperti distributori di carburante irregolari

I clienti pagavano il carburante a un prezzo più alto di quello dichiarato al ministero dello Sviluppo economico (Mise), violando così le norme sulla trasparenza. Per questo motivo sei distributori di carburante di Modena sono stati sanzionati dalla polizia locale. Sono scattate multe per oltre seimila euro, come riporta ModenaToday.

I controlli per scongiurare rincari folli sono stati avviati già da alcuni giorni in tutta Italia. I gestori degli impianti di distribuzione di carburante, infatti, devono comunicare al Mise i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti (benzina, gasolio, gpl e metano) e per tutte le forme di vendita (con priorità per la modalità self service, se attiva durante l’intero orario di apertura) ai fini della pubblicazione sul sito web dell’osservatorio prezzi del Mise (https://carburanti.mise.gov.it). La piattaforma digitale con i prezzi del carburante serve per dare al consumatore, una bussola per orientarsi verso uno o l’altro distributore anche in base alla convenienza ecFaonomica.

A Modena è intervenuto il personale del Nucleo antievasione tributi della polizia locale. Gli operatori hanno compiuto controlli a campione su 35 dei 71 distributori di carburante e dalle verifiche sui prezzi erogati, confrontati con quelli dichiarati dagli stessi distributori al Mise, sono emerse le difformità sui costi. In tutti i casi il prezzo offerto realmente alla pompa risultava più alto di quello trasmesso al ministero.

Nel dettaglio, un distributore pubblicizzava e vendeva il metano a 3,358 euro, mentre la comunicazione al Mise risultava a 2,368 euro: quindi il 41 per cento in meno. Un altro distributore commercializzava la benzina self service alla pompa a 2,149 euro, un euro in più della tariffa pubblicizzata al Mise (1,149 euro). Ciascuno dei distributori che presentavano questa irregolarità riceverà un verbale da 1.032 euro, per un totale perciò di 6.192 euro.

Dagli accertamenti, inoltre, è emerso che in tre impianti era oscurata con nastro adesivo nero la terza cifra decimale dei tabelloni dei prezzi collocati a margine della strada e visibili dagli automobilisti. In due circostanze la terza cifra “nascosta” era un 9 e in un’altra un 4. Nonostante la normativa permetta di esporre i costi conferendo minor evidenza alla terza cifra decimale (per esempio rendendo questo numero, dal punto di vista grafico, più piccolo delle altre cifre), infatti, con questo stratagemma l’oscuramento modificava in maniera sostanziale la percezione del prezzo da pubblicizzare al consumatore. Su questi tre distributori sono in corso ulteriori accertamenti.

Oltre a sottolineare l’importanza del servizio offerto dall’osservatorio del Mise, la polizia locale ricorda ai cittadini anche “di verificare che il prezzo pubblicizzato sui cartelli corrisponda effettivamente a quello riportato sul display della pompa, a conferma della corretta applicazione dello stesso”. Eventuali anomalie si possono segnalare al Nucleo antievasione tributi (059-2033757). Lo scorso novembre un accertamento analogo a quello effettuato nei gironi scorsi aveva fatto emergere irregolarità in 12 distributori su 27 controllati.