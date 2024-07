Distrugge le auto con una sbarra di metallo: "Non so perché l'ho fatto"

Sono stati i residenti, svegliati dai rumori nel cuore della notte, a dare l'allarme. Un uomo italiano di 52 anni, in stato di evidente alterazione, ha imbracciato una sbarra di metallo e ha iniziato a colpire senza motivo i parabrezza e i finestrini delle auto parcheggiate: è successo in corso Vinzaglio, in centro a Torino, la notte di mercoledì 3 luglio. Sul posto, dopo la chiamata di alcuni residenti, sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato San Paolo che hanno individuato l'esagitato mentre era intento a colpire le vetture e sono riusciti a bloccarlo. Alla fine si sono contati sette veicoli danneggiati.

"Non so perché l'ho fatto", ha detto il 52enne. L'uomo, che non ha saputo spiegare le ragioni del suo comportamento, è stato arrestato per danneggiamento aggravato. La sbarra di metallo è stata sequestrata dai poliziotti.