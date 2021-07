Distruggono una macchina con la mazza da baseball: forse una vendetta, ma sbagliano auto

A San Gavino Monreale, nella provincia del Sud Sardegna, i carabinieri hanno arrestato un 50enne del luogo, disoccupato e sembra già conosciuto alle forze dell'ordine, e una donna di 33 anni, con l'accusa di danneggiamento. I due avrebbero frantumato con una mazza da baseball il lunotto posteriore di una Volkswagen Golf e graffiato tutta la carrozzeria dell'auto. Il proprietario della vettura danneggiata, un pizzaiolo di 62 anni, non avrebbe però mai avuto motivi di attrito con gli autori del raid. Da qui l'ipotesi che i due abbiano scambiato l'auto con quella di un vicino di casa con cui avevano litigato e che possiede una macchina simile.

Gli arrestati, dopo essere stati portati in caserma per la valutazione della loro posizione, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni di residenza in regime di arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.