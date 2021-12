Dal cielo piove un divano che si schianta sulle auto in sosta (video)

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito. A Messina un divano è piovuto letteralmente dal cielo. I fatti questa mattina in via Tommaso Cannizzaro. Quello che dalle immagini sembra un divanetto è precipitato dal balcone di un palazzo (forse a causa del forte vento) e si è schiantato in strada. I frammenti del mobile sono finiti su una macchina parcheggiata, danneggiandola.

Il proprietario del veicolo ha sporto denuncia alla polizia municipale intervenuta poco dopo per i rilievi necessari. Solo per un caso nessun passante è stato colpito visto l'intenso traffico che si registra su questa strada.

Messina: pezzi di un divano sulle auto in sosta, video

(Video da MessinaToday)