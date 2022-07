Ha dolori e le asportano un rene sano: finisce malissimo

L'Asl Toscana sud est è stata condannata in sede civile al risarcimento dei danni nei confronti di una donna di 47 anni di Arezzo alla quale negli anni scorsi è stato asportato un rene sano. L'azienda sanitaria dovrà pagare a titolo di ristoro del danno 100mila euro, oltre che le spese legali. Sono state archiviate, invece, le posizioni dei medici. Nelle scorse ore è giunta a conclusione la vicenda giudiziaria nata quando la donna entrò in sala operatoria dopo che da una tac era emersa una macchia in un rene. La donna lamentava dolori, ma aveva anche raccontato che nei giorni precedenti aveva avuto una brutta caduta dalla bicicletta.

Il referto dell'esame diagnostico però fece propendere i sanitari per l'asportazione per il rischio di un tumore nel rene. La neoplasia però in realtà non c'era e così la 47enne, assistita dall'avvocato Carlo Scartoni, aveva presentato una querela. Dopo un lungo iter è arrivata la sentenza in sede civile, con la condanna della Asl a pagare 100mila euro per risarcimento del danno subìto.

In sede penale invece la giudice Giulia Soldini ha archiviato le posizioni di due urologi che seguirono l'operazione, perché anche con ulteriori accertamenti sarebbe potuto rimanere il dubbio sulla natura della macchia che compariva nel rene stesso.