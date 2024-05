Viene investito da un'auto insieme al cane: morti entrambi 

Tragedia a Torino. Un uomo di 79 anni, Domenico Bosio, è morto nella serata di ieri, lunedì 6 maggio, dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava le strisce insieme al suo cane. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Matteotti, via Angrogna e via Pralafera a Torre Pellice. Secondo la ricostruzione di TorinoToday, l'anziano stava passeggiando insieme al suo amico a quattro zampe quando è stato colpito da una vettura, che ha scaraventato entrambi contro un'Alfa Romeo Giulietta proveniente da Luserna San Giovanni.

Dopo l'urto, il conducente della vettura, un 40enne italiano, si è immediatamente fermato. I carabinieri della stazione cittadina, insieme ai colleghi di Luserna, lo hanno sottoposto all'alcoltest, risultato negativo, e hanno sequestrato il veicolo. Per Bosio e per l'animale, purtroppo, fin da subito non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Poco dopo è arrivato anche il sindaco Marco Cogno.