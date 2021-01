Morto a 25 anni Domenico Di Giacomo, il ragazzo rimasto ferito con i botti a Capodanno

Tragedia a Caserta: il giovane si è spento in ospedale dove era ricoverato in prognosi riservata

Non ce l'ha fatta Domenico Di Giacomo, il 25enne di Caserta rimasto ferito in seguito ad una forte esplosione provocata dai botti la sera di Capodanno. Troppo gravi le ustioni riportate. Di Giacomo è morto in ospedale dove si trovava ricoverato in prognosi riservata da poco dopo la mezzanotte del nuovo anno. Lo riferisce CasertaNews.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, insieme ai suoi due fratelli, il ragazzo avrebbe ammassato numerosi petardi a mo’ di piramide per ottenere una grossa e rumorosa deflagrazione. Tutti e tre sono rimasti feriti nell’onda d’urto e sono così finiti in ospedale in gravi condizioni. Il 25enne era il più grave dei tre. Si attendeva il trapianto di pelle ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

Con il decesso del giovane cambia anche l'ipotesi di reato formulata dalla Procura che passa da lesioni ad omicidio colposo. Indagini sono tuttora in corso.