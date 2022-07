Domenico Salvi, lettera anonima alla famiglia dopo 11 anni dalla scomparsa: "È stato ucciso"

Chiede di riaprire le indagini la famiglia di Domenico Salvi, il giovane sparito da Villaricca (Napoli), l’8 luglio 2011. Il nuovo appello è stato affidato al programma di Raitre Chi l’ha visto?. Nel corso dell'ultima puntata, la conduttrice Federica Sciarelli è tornata a parlare della misteriosa scomparsa e di alcune novità in merito. La famiglia, infatti, avrebbe ricevuto una lettera anonima, mostrata anche nel corso della puntata. "È stato ucciso" ha scritto il mittente, indicando anche il luogo in cui si troverebbe il cadavere e i presunti assassini. “Il ragazzo è stato sotterrato dove avete trovato l’auto incendiata in via Ripuaria, lato destro”, si legge nella lettera che potrebbe far riaprire le indagini.

La scomparsa di Domenico Salvi

La mattina dell’8 luglio Domenico Salvi è uscito intorno alle 8, ma si è trattenuto fino alle 10 sotto casa, dove lo zio paterno ha un autolavaggio, per far pulire la sua Fiat Punto Multijet grigia. Alle 12 circa, è stato visto dal fidanzato della sorella poco distante dall’abitazione, sempre alla guida della sua auto.

Intorno alle 13:20, come confermano il gestore e un dipendente, è passato alla sala giochi del paese. Poche ore dopo, nel primo pomeriggio, l’auto è stata trovata completamente carbonizzata dai carabinieri a Giugliano in Campania (Napoli), in via Ripuaria, poco distante da una cava, ma del giovane non c’era traccia.