"Torno tra dieci minuti": Domenico scompare nel nulla su una Panda nera

Domenico Travetti è scomparso nel nulla. Di lui non si hanno notizie da martedì 16 gennaio: le tracce dell'uomo si sono perse da quella sera, intorno alle 20. Siamo a Monterusciello, una frazione del comune di Pozzuoli, nella città metropolitana di Napoli. "Era su una autovettura modello Fiat Panda nera targata DP839EJ. Era vestito con il giubbino e il cappello come nella foto", denunciano i familiari preoccupati per le sorti del proprio caro.

Domenico Travetti scomparso da Monterusciello (Pozzuoli): l'appello e le ultime notizie

"Torno tra 10 minuti", è stato il suo ultimo messaggio inviato alla compagna, dopo aver terminato il turno di lavoro in uno studio fotografico. Ma a casa non ha mai fatto ritorno. Dopo il messaggio inviato alla fidanzata che lo aspettava a casa, il suo cellulare ha smesso di squillare, risultando spento ormai da molte ore.

I familiari hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri e sui social hanno lanciato un appello per ritrovarlo. "Vi prego se avete visto la macchina o qualcosa contattatemi al numero di tel. 3500275809. Qualsiasi informazione è importante": è il messaggio che la compagna, i parenti e gli amici stanno facendo circolare insieme a due foto dell'uomo.