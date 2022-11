Esplode una bombola di gas in un magazzino: muore un imprenditore edile

Un imprenditore edile ha perso la vita oggi in un tragico incidente sul lavoro nel Reggino, a Bagnara Calabra. Domenico Venuto, 51 anni, è stato travolto da una forte esplosione di una bombola di gas provocata probabilmente da una fiamma ossidrica. L?uomo, che si trovava in un locale adibito a deposito attrezzi, è morto sul colpo mentre un suo collaboratore di 42 anni è rimasto gravemente ferito. L?idraulico è stato ricoverato negli "Ospedali riuniti" di Reggio Calabria. In stato di choc una terza persona che si trovava insieme agli altri due nel momento in cui è avvenuta l?esplosione. I vigili del fuoco stanno verificando se ad esplodere siano state più bombole, come si era ipotizzato in un primo tempo. Le verifiche effettuate hanno consentito di accertare l'accidentalità dello scoppio, escludendo qualsiasi ipotesi di dolo.