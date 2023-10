Il sacerdote arrestato per estorsione: chiedeva 100 euro per un funerale

Cento euro per celebrare un funerale. Una "tassa", ovviamente illecita, che ha portato all'arresto di don Vincenzo Cafra, parroco della chiesa Madre di Sortino, in provincia di Siracusa. Il sacerdote, arrestato in flagranza di reato, è accusato di estorsione: secondo quanto ricostruito dai carabinieri avrebbe preteso il denaro stabilendo una tariffa per tutti i "servizi" da lui offerti. Le indagini sono scattate dopo una denuncia in cui veniva contestata questa prassi di lasciare una "offerta libera".

I militari hanno così deciso di mettere alla prova il religioso con l'aiuto di un complice, che si è presentato dal parroco per chiedere informazioni sull'organizzazione di un rito funebre. I carabinieri sono intervenuti nel momento in cui stava avvenendo il passaggio dei soldi tra il sacerdote e il complice delle forze dell'ordine, cogliendolo in flagrante.

Il prete è stato posto ai domiciliari e nelle prossime ore comparirà davanti al gip del Tribunale di Siracusa per la convalida dell'arresto. Nei giorni scorsi don Cafra aveva celebrato i funerali di Laura Salafia, una donna divenuta tetraplegica nel 2010 a causa di una pallottola vagante e deceduta lo scorso 16 ottobre.

