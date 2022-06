La donna che lega il cane a un palo e lo abbandona: il video finisce sui social

Lega il cane a un palo, si guarda attorno e poi scappa via mentre l'animale abbaia visibilmente scosso. Il filmato, ripreso dalle telecamere di vidosorveglianza, è stato diffuso sui social e molti utenti lo hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che lo ha poi postato sulla sua pagina facebook. L'episodio sarebbe avvenuto in un comune in provincia di Napoli. Le immagini sono purtroppo inequivocabili: nel video si vede infatti una donna che passeggia con l'animale, controlla che nessuno la osservi e poi abbandona il povero cane al suo destino.

"Ma perché la gente adotta i cani se poi li abbandona? Non riusciamo proprio a capire" commenta Borrelli "Abbiamo denunciato alle Autorità anche questo episodio chiedendo l’individuazione di questa donna che dovrà rispondere delle sue azioni. Bisogna prevedere pene più severe per creare un vero deterrente contro chi fa del male o abbandona gli animali dato che il fenomeno è sempre più diffuso".