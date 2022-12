Accoltella il compagno e poi si barrica in casa, denunciata

Litiga con il compagno, lo accoltella e quando lui scappa per chiedere aiuto lei si barrica in casa. È successo ieri sera a Cosenza, dove la polizia ha denunciato una donna.

L'allarme è scattato nella tarda serata. Uma telefonata alla sala operativa dalla polizia segnalava la presenza di un uomo ferito che vagava in strada. Quando gli agenti sono andati a verificare, hanno trovato un uomo con una vistosa ferita al braccio destro. Il malcapitato ha raccontato di essere stato ferito dalla compagna. Mentre lui veniva portato in ospedale per gli accertamenti, altri poliziotti raggiungevano la casa. La donna, già nota alle forze dell'ordine in quanto in cura al Centro di igiene mentale, si era letteralmente barricata dentro. Solo dopo una lunga opera di mediazione con la polizia e i medici, ha aperto la porta. L'abitazione era stata messa a soqquadro.

La donna, in evidente stato di agitazione, ha rifiutato volontariamente di sottoporsi alle cure mediche e il personale sanitario, dopo averla sedata l'ha portata al Pronto soccorso per sottoporla a un tso (trattamento sanitario obbligatorio).