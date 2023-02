Donna accoltellata da una baby gang per uno smartphone

Accerchiata e accoltellata da un gruppo di ragazzini che volevano rubarle lo smartphone. Serata da incubo mercoledì per una donna di 30 anni aggredita da una baby gang nella zona di piazza Scipione Ammirato, a Napoli.

L'allarme è scattato intorno alle 22. Secondo la ricostruzione dei carabinieri. la donna stava facendo una passeggiata quando è stata avvicinata da un gruppo di ragazzini. Nel tentativo di impossessarsi del suo smartphone l'hanno ferita alle gambe con un’arma da taglio, per poi fuggire. I sanitari del 118 hanno medicato la donna e l'hanno portata in ospedale.

Sono in corso le indagini per identificare gli aggressori. I militari dell'Arma hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.