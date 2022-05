Una donna è stata accoltellata nella sua abitazione: arrestato un 50enne

Una donna di circa 40anni è stata accoltellata questa mattina 28 maggio mentre era nella sua abitazione a Bologna. I vicini di casa, allarmati dalle urla strazianti che arrivavano dall'appartamento, hanno chiamato il 113.

Secondo i primi accertamenti della Squadra Mobile della polizia, la donna ha più ferite e nell'appartamento c'erano diverse tracce di sangue. In casa gli agenti hanno trovato anche un uomo, che è stato subito portato in Questura per ulteriori accertamenti. Si tratta di un 50enne italiano, che è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio l'uomo. Secondo i primi accertamenti della polizia, l'uomo aveva una relazione con la donna e pare che i due convivessero nella casa in cui è avvenuta la tragedia.

Gli agenti hanno trovato la vittima in una pozza di sangue: la donna era stata massacrata di botte e poi raggiunta da vari fendenti al viso, al collo e all'addome. Immediato l’intervento dei sanitari del 118: la 40enne è stata portata con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono critiche.