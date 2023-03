Donna di 45 anni accoltellata in casa

Una donna di 45 anni è stata trovata con profonde ferite di arma da taglio all'addome e alla gola nella sua casa di Spinea (Venezia) lunedì mattina. È stata soccorsa e portata in ospedale, dove i medici l'hanno sottoposta a un intervento. Mentre si attende che il quadro clinico migliori, sono scattate le indagini per capire cosa le sia successo. Con lei in casa c'era il compagno..

Quello che sappiamo finora è che quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento le condizioni della donna erano molto serie ed è stata trasferita all'ospedale di Mirano. I medici l'hanno salvata sottoponendola subito e intervento chirurgico e ora è in prognosi riservata.

Il compagno, un uomo della provincia di Padova, è stato sentito dai carabinieri per la ricostruzione di quanto accaduto. Tra le ipotesi c'è quella della lite sfociata in aggressione, ma non si esclude neppure quella di un gesto autolesionistico. Al momento non risultano indagati. Potrebbe essere la stessa 45enne a spiegare agli inquirenti quanto accaduto una volta che le sue condizioni cliniche lo permetteranno.