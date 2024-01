Accoltella più volte la moglie dopo una lite: arrestato

Una donna di 65 anni è ricoverata in gravi condizioni, in codice rosso, all'ospedale Molinette di Torino dopo essere stata accoltellata più volte dal marito dopo un litigio. Come riporta TorinoToday, tutto è successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, in via Galluppi 25 a Torino, nel quartiere Filadelfia. La Polizia di Stato ha fermati il marito, un uomo di 70 anni: per lui l'accusa è di tentato femminicidio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il litigio e l'aggressione sarebbero avvenuti in camera da letto. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. La donna è ora in sala operatoria per una coltellata molto profonda al diaframma e della milza: le sue condizioni sono gravi.