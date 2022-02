Aspetta la vicina di casa davanti all'ascensore e la accoltella

Attende la vicina di casa davanti all'ascensore del palazzo e si avventa contro di lei con un coltello. Succede a Napoli, dove una donna di 50 anni è stata denunciata per lesioni personali aggravate e una 44enne è finita in ospedale con ferite multiple.

Come riporta NapoliToday, tutto è accaduto nella serata di ieri, sabato 12 febbraio. Al 112 giunge la segnalazione di un'aggressione. Quando i carabinieri arrivano in via Coclite, si trovano davanti alla 50enne, in evidente stato di agitazione. Dai rilievi si ricostruisce che la donna avrebbe aggredito una vicina di casa, 44 anni, che attendeva l'ascensore. La vittima è stata colpita ripetutamente con un coltello da cucina.

La vittima dell'aggressione è stata trasportata all'ospedale San Paolo ed è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni per “ferite multiple da punta e taglio al capo, agli arti e sul tronco”. Ancora non sono chiari i motivi dell’aggressione. La 50enne è stata portata all’ospedale del mare per una valutazione psichiatrica.