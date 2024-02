Misteriosa aggressione in un negozio, donna in fin di vita in ospedale

Misteriosa aggressione nella notte tra mercoledì e giovedì a Ravenna. Una donna è stata accoltellata mentre si trovava in un negozio di generi alimentari nella centrale piazza Baracca. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118.

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. Non è stato possibile identificarla perché non aveva documenti. Un uomo, sospettato dell'aggressione, è stato bloccato dai carabinieri. È originario del Bangladesh, non è chiaro se si tratti dello stesso titolare del negozio. Al momento tutte le ipotesi sono ritenute valide.

