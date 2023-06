Inseguita e attaccata da un cinghiale in pieno centro, donna in ospedale

Una donna di 58 anni è stata aggredita da un cinghiale nel centro di Genova. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì in piazza Palermo, nel centrale quartiere della Foce. Per la donna, come si legge su GenovaToday, è stato necessario il ricovero in ospedale per le ferite riportate.

La malcapitata si è imbattuta nell'animale, che l'ha inseguita e attaccata. Soccorsa, è stata portata al Policlinico San Martino dove è ricoverata presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva (Obi) del pronto soccorso. Ha una ferita alla gamba destra e sarà necessario l'intervento dell'infettivologo e del chirurgo plastico.

Si tratta della seconda aggressione in pochi giorni a Genova. Poco più di una settimana fa un'altra donna era stata aggredita mentre tornava a casa con la spesa a Sturla.

Continua a leggere su Today.it...