Prende a calci e schiaffi la ex in strada davanti al figlio mentre i passanti riprendono la scena

Prima la insulta dal marciapiede fuori a un bar, poi l'aggredisce colpendola con calci e schiaffi davanti al figlio in preda al panico. Accade in pieno giorno a Pescara nella sud della città. Qualcuno riprende con lo smartphone l'intera sequenza e il video nel giro di poco tempo diventa virale nelle varie chat. Qualcun altro invece prova a telefonare al 112 per avvisare della violenza in corso ma per ben tre volte non riceve risposta.

Dalla ricostruzione di quanto avvenuto l'uomo avrebbe aggredito la sua ex davanti al figlio. Dalle immagini si vede l'uomo molto nervoso al di fuori del bar che urla contro la donna all'interno. Poi lei esce, forse stanca di quelle minacce, e inizia la violenza con calci e schiaffi da parte sua ai quali lei risponde un paio di volte. Prova anche due volte a lanciargli contro uno degli sgabelli del bar. Poi quando lui cerca di aggredire anche un'altra persona lei gli strappa letteralmente la canotta. Tutto questo davanti al figlio piccolo in preda al panico per quella violenza da parte del padre nei confronti della madre. La donna sferra anche un calcio al furgoncino dell'uomo mentre lui prova a entrare nuovamente nel bar ma trovando la porta tenuta chiusa gli scaglia contro la borsa della donna. La vicenda, almeno stando al video, si conclude con la vittima che si è allontana dalla zona. Sul posto poi è intervenuta una volante della polizia ma non essendoci stati feriti, per ora almeno, non si procede nei confronti dell'uomo. Anche due persone, una donna e un ragazzo, provano a riportare la calma.