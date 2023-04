Una donna è stata colpita al volto con un mattone per strada

Una donna di 40 anni è stata colpita in strada al volto con un mattone ed è stata poi trovata a terra insanguinata. L'aggressione è avvenuta a Pesaro verso le 9 del mattino di oggi mercoledì 26 aprile.

La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Torrette ad Ancona con gravi traumi facciali.

Per il soccorso era stata allertata l'eliambulanza che, però, in fase di atterraggio ha colpito con una pala un cartellone pubblicitario e non ha potuto dare seguito al servizio. Indaga la squadra mobile che sta cercando l'aggressore.