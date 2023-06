Rimprovera ragazzini che distruggono la segnaletica, ma viene aggredita e finisce in ospedale

Prima vittima di due ragazzini violenti che la mandano in ospedale, qui il posto letto che non c'è e solo dopo una notte in barella il ricovero in un'altra struttura e l'intervento. Amara esperienza per una donna di 70 anni a Palermo.

La donna lunedì ha visto che due ragazzini, nella centrale via Roma, stavano danneggiando alcuni cartelli stradali e li ha rimproverati. Per tutta risposta i due l'hanno spinta facendola cadere a terra e procurandole la frattura del femore.

L'anziana era in compagnia della figlia che ha assistito alla scena e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che le hanno prestato le prime cure e poi l'hanno portata all'ospedale Villa Sofia dove i medici le hanno diagnosticato la frattura del femore. Nel reparto di Ortopedia del nosocomio però non c'erano posti liberi e la donna ha trascorso una notte al pronto soccorso in barella. Martedì pomeriggio è stata trasferita in clinica privata. "Solo questa mattina (mercoledì 28 giugno) è stata operata - racconta la figlia - La prima notte al pronto soccorso è stata davvero difficile. In ospedale a Villa Sofia le hanno fatto tutti gli esami. Ma purtroppo non c'erano posti liberi in ortopedia e non l'hanno potuta operare. L'intervento al femore deve essere eseguito con rapidità. Questa mattina è entrata in sala operatoria".

La vicenda è finita anche all'Ars, dove il gruppo del M5S ha convocato una riunione per affrontare il caso della penuria di posti letto negli ospedali pubblici: "Niente barelle al pronto soccorso del Civico di Palermo, niente posti a Villa Sofia e per un'operazione al femore", afferma il capogruppo Antonio De Luca. "Oltre alle lamentele dei cittadini ci sono sonore bocciature da parte di importanti istituzioni come il ministero della Salute, Agenas e Crea - aggiunge De Luca - Sarebbe il caso che qualcuno al governo si svegliasse e cominciasse a fare qualcosa per i cittadini cui ha chiesto il voto".

