Si innamora del parroco e lo perseguita: arrestata per stalking

Appostamenti, lettere, messaggi di avances sul cellullare. Si era innamorata del parroco ed è arrivata addirittura a perseguitarlo, nonostante lui avesse cercato in tutti i modi di spiegarle che tra loro non poteva esserci niente. Alla fine la donna, una cinquantenne dell'Est Europea, è stata arrestata dai carabinieri di Lugo (Ravenna) per stalking nei confronti del sacerdote. L'uomo, non sapendo infatti più come gestire la situazione dopo l'ennesimo episodio, si era rivolto ai carabinieri. I militari hanno arrestato la donna in flagranza di reato per stalking e l'hanno scortata ai domiciliari, come disposto dal pm di turno. Il giudice ha poi convalidato l'arresto imponendole il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con il parroco e il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri sia al don sia ai luoghi da lui abitualmente frequentati, la casa e la parrocchia.

La vicenda si trascina dal 2018, come scrivono i quotidiani locali, in un crescendo di attenzioni morbose e avances che hanno portato addirittura all'intervento del vescovo, che aveva convocato la donna per parlarle, senza ottenere però risultati. Il parroco era stato costretto più volte a cambiare le proprie abitudini e frequentazioni, spostandosi anche di parrocchia, ma la donna era sempre riuscita a riavvicinarsi a lui, addirittura affittando una casa sopra alla sua.

L'ultimo episodio ha segnato un limite. Lunedì, al termine della funzione, il parroco aveva chiesto ad alcuni fedeli di riaccompagnarlo a casa, temendo di poter essere intercettato dalla donna. Pochi minuti dopo essere rientrato in casa, lei si è presentata alla sua porta e a quel punto il don ha richiesto l'intervento dei carabinieri. La donna, difesa dall'avvocato Lara Piva, andrà a processo a fine settembre.