Getta dell'alcol sul viso della compagna e le dà fuoco

Dopo una lite, lancia dell'alcol sul viso della compagna e con un accendino le dà fuoco. Un'aggressione violenta, con le urla della vittima - una capoverdiana di 40 anni - che attirano l'attenzione dei vicini, veloci nel chiamare i soccorsi e salvarle la vita. È la cronaca di quanto avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 marzo a Roma, in via Carlo Pirzio Biroli nella zona di Due Ponti. La donna, sotto choc, è stata portata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, con ustioni di terzo grado al volto e alle spalle. Ora è in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Il suo aggressore, un connazionale di 45 anni, è stato posto in stato di fermo poco dopo l'aggressione. L'accusa è quella di lesioni personali permanenti e rischia anche il capo di imputazione per tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la coppia era in casa quando è iniziata la lite. Dalle parole, l'uomo è passato ai fatti: prima picchiandola, poi ha preso una bottiglia di alcol e gliel'ha versata sul volto e sui vestiti, quindi le ha dato fuoco con un accendino. Il tutto in una manciata di secondi. La donna ha urlato, attirando l'attenzione dei vicini che l'hanno soccorsa.Quindi l'allarme al numero unico delle emergenze 112 e l'arrivo di un'ambulanza. L'uomo, dopo una fuga a piedi, è stato rintracciato vicino casa.