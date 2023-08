"Non la vediamo da diversi giorni": donna trovata morta in casa con il suo cagnolino

È una probabile tragedia della solitudine quella avvenuta in un palazzo di via Federico Valerio, nel rione Candelaro a Foggia. Lunedì sera, 28 agosto, una donna di 50 anni è stata trovata morta insieme al suo cagnolino. Della defunta, che presumibilmente non aveva né parenti vicini né amici che la cercavano, non si avevano notizie da un po' di tempo. A chiedere l'intervento di polizia e vigili del fuoco sarebbero stati i condomini, che avrebbero avvertito un odore nauseabondo fuoriuscire dall'appartamento.

Subito dopo l'amara scoperta. Secondo il medico legale intervenuto sul posto, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima. Al momento non è dato sapere i motivi del decesso: andrà fatta chiarezza, con le analisi necessarie. Nel frattempo è stato disposto l'esame autoptico.

Una vicenda simile è avvenuta ieri in un palazzo di via Santena a Torino, dove i vigili del fuoco, i sanitari e gli agenti delle volanti della polizia hanno scoperto, in uno degli appartamenti, il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna sull'ottantina che abitava in quel complesso. I vicini di casa, che anche in questo caso hanno dato l'allarme anche a causa del cattivo odore proveniente dall'appartamento, hanno raccontato che era almeno da Ferragosto che non la vedevano più passeggiare in strada come faceva abitualmente.

