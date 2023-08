"Non la vediamo almeno da Ferragosto": trovato il cadavere decomposto di una donna

Tragedia della solitudine in un palazzo di via Santena a Torino, proprio di fronte all'istituto di microbiologia. Nella mattinata di oggi i vigili del fuoco, i sanitari e gli agenti delle volanti della polizia hanno scoperto, in uno degli appartamenti, il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna sull'ottantina che abitava in quel complesso.

Secondo il medico legale intervenuto sul posto, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima. I vicini di casa, che hanno dato l'allarme anche a causa del cattivo odore proveniente dall'appartamento, hanno raccontato che era almeno da Ferragosto che non la vedevano più passeggiare in strada come faceva abitualmente.

