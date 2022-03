Cade nel tombino e si rompe una gamba: deve anche risarcire il Comune

Una signora cade in un tombino senza coperchio e si rompe una gamba, parallelamente alle cure mediche avvia una battaglia legale contro il Comune chiedendo di essere risarcita per quell'incidente ma perde e sarà lei stessa a dovere pagare il Muncipio. Succede a Valdobbiadene, come racconta TrevisoToday.

Tutto inizia nel 2016 quando la signora Mirella Noal di Pederobba, passeggiando per la città, si rompe una gamba cadendo in un tombino lasciato aperto sul selciato. Da quel momento ha poi investe oltre 10mila euro tra cure e spese legali, tanto da decidere di fare causa al Comune. Il tribunale di Treviso ha decretato la vittoria in aula del Comune di Valdobbiadene, tanto che la signora Noal dovrà risarcirlo con 5mila euro di spese legali. Secca la motivazine: "Doveva stare più attenta". La donna non sembra intenzionata ad arrendersi e ha rivolto un appello al sindaco affinché si possa trovare un accordo nonostante la sentenza.