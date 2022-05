Signora sale sul bus coi capelli in fumo: "È stato il venditore di rose"

Un venditore di rose di 34 anni è stato denunciato a Roma con l'accusa di aver dato fuoco ai capelli di una signora. Il motivo? Sembra che la vittima non avesse acconsentito a comprare i fiori che l'uomo stava provando a venderle con insistenza. Il 34enne avrebbe quindi preso un accendino e avrebbe dato fuoco a una ciocca di capelli della malcapitata. Ad accorgersi del fumo sul capo della signora sono stati i passeggeri del bus sul quale la donna era salita, che hanno evitato il peggio aiutando la passeggera a spegnere il fuoco che le avrebbe potuto ustionare la testa.

Nel frattempo l'uomo si era già allontanato: i carabinieri lo hanno sorpreso in un secondo momento mentre incendiava alcune sterpaglie al lato della strada. Il curioso episodio, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, è avvenuto poco dopo le 21 di lunedì sera nel quartiere Parioli, nei pressi di una fermata del bus.

L'uomo è stato denunciato

Una volta sul posto i carabinieri hanno raccolto la testimonianza della vittima: secondo il suo racconto il venditore di rose, particolarmente molesto, avrebbe insistito per venderle dei fiori prima che salisse sul bus dove era in attesa alla fermata. La donna si sarebbe però accorta di aver i capelli in fumo solo una volta salita sul mezzo.

Il 34enne è stato raggiunto e identificato dai militari della stazione Roma Parioli che lo hanno trovato lì vicino, in viale Maresciallo Pilsudski: l'uomo, di origine somala, aveva ancora le rose in mano e stava dando fuoco ad alcune sterpaglie a bordo strada. Ora dovrà rispondere di lesioni personali ed accensioni pericolose.