Trovato il corpo carbonizzato di una donna

Giallo Santeramo in Colle, in provincia di Bari: il cadavere di una donna di circa 50 anni è statp trovato nella serata di ieri, giovedì 9 febbraio. Il corpo senza vita della donna è stato notato da un passante, che ha subito allertato i militari della Compagnia dei carabinieri di Altamura: il cadavere era all'interno di un’auto lasciata in un’area delimitata da muretti a secco, in direzione Altamura.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Bari che hanno eseguito un sopralluogo nelle campagne dove è stato ritrovato il cadavere. Le indagini finalizzate a ricostruire ogni aspetto della vicenda sono in corso. Secondo le prime informazioni, sembra che la vittima fosse la moglie cinquantenne di un noto commercialista di Santeramo in Colle.

Il pm Baldo Pisani, in base ai primi accertamenti, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio ma non è escluso che, nel prosieguo delle indagini, l’ipotesi di reato possa cambiare. Il magistrato ha disposto che venga effettuata l’autopsia.